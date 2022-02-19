IMF原副总裁张涛出任中国人保监事长

中国人民保险集团股份有限公司昨晚发布公告称，国际货币基金组织（IMF）原副总裁张涛出任中国人保第四届监事会股东代表监事、监事长，任期自今年2月15日起，至该公司第四届监事会任期届满时止，任期届满可以重选连任。

去年6月，时任中国人保党委副书记、监事长黄良波回归银行业，出任中国工商银行党委副书记、监事长。同年11月，张涛任中国人保党委副书记，此番又接任监事长一职。

公开资料显示，现年58岁的张涛，本科毕业于清华大学自动化系，获工程学士学位，后又获得清华大学经 济管理学院工程硕士学位。1995年11月，张涛毕业于美国加利福尼亚大学（圣克鲁斯分校），并获国际经济学硕士、博士学位，随即就职于世界银行，任发展经济咨询专家。1997年7月至2004年6月，历任亚洲开发银行高级经济师/项目官员。

张涛此前长期工作于银行业。2004年6月，张涛入职中国人民银行，并在此工作了12年。2004年6月至2007年3月任研究局副局长，2007年3月任国际司（港澳台事务办公室）副司长（副主任），2008年3月任调查统计司司长、并于2010年4月任国际司（港澳台事务办公室）司长（主任）、上海总部国际部主任。2011年8月至2014年8月，任中国驻国际货币基金组织执行董事。2014年8月至2016年4月，任中国人民银行条法司司长，后于2016年4月任中国人民银行副行长。

出任央行副行长几个月后，张涛转任国际货币基金组织（IMF）副总裁，直至2021年8月。张涛也是继朱民之后的第二位IMF中国籍副总裁。在张涛卸任后，央行副行长李波又接任这一职务。

目前，中国人保的领导班子为：董事长罗熹，总裁王廷科，监事长张涛，中央纪委国家监委驻中国人民保险集团纪检监察组组长石青峰，副总裁兼董事会秘书李祝用，副总裁肖建友、于泽、才智伟，总裁助理兼审计责任人韩可胜，业务总监林智勇，财务负责人、首席财务执行官周厚杰。