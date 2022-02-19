青海银行原董事长王丽一审被判18年 曾专门买房藏赃满柜爱马仕

青海省地方金融监督管理局副局长、青海银行原董事长王丽贪污、受贿、挪用公款、滥用职权、巨额财产来源不明罪一案前天（17日）一审宣判，决定执行有期徒刑18年，并处罚金110万元（人民币，下同，23.4万新元）。

根据21世纪经济报道，据青海省海东市中级人民法院消息，海东市中级人民法院前天以被告人王丽犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、国有企业人员滥用职权罪、巨额财产来源不明罪，数罪并罚，作出上述判决；涉案赃款、赃物依法没收，上缴国库。

判决书中提到，王丽利用担任青海银行党委书记、董事长的身份，指使他人采取虚列费用、虚开发票等方式套取国有资金，将其中的15.5万元据为己有；利用担任西宁市商业银行行长及青海银行党委书记、董事长职务上的便利，挪用公款2000万元帮助他人注册公司；利用上述职务便利，帮助他人违规获取资金、帮助他人承揽业务并多次收受贿赂款物和有偿服务价值达579.83万元；超越职权违规审批贷款，造成本金3亿元和利息2.065亿元的国家财产重大损失；此外，王丽自参加工作至案发，其财产、支出明显超出合法收入，不能说明来源1680余万元。

现年60岁的王丽出生于1962年12月，2019年9月落马，2020年2月被开除党籍和公职。王丽被查时担任的职务是青海省地方金融监督管理局党组成员、巡视员、副局长（正厅级）。此前，王丽曾先后在中国人民银行西宁分行、国家外汇管理局西宁分局、西宁市商业银行、青海银行、青海省金融工作办公室，履历横跨监管部门与被监管机构。

去年1月7日，中央纪委国家监委网站以《青海银行原董事长王丽的“奢侈品”人生》为题揭露了王丽的贪腐细节。据报道，王丽有一处私人住所，专门藏匿赃款赃物。房间所有的装修全部是追求最高档化，墙壁不贴壁纸，而是请人做彩绘图案，配合整体布局。房屋中有整整一柜子的爱马仕丝巾以及40多个名牌包。然而这些大肆收敛来的奢侈品，王丽却不敢穿戴出房屋。

报道称，王丽是能人腐败的典型。从青海银行刚开始筹建时资产规模只有10个亿，到她离开的时候资产规模达到了1000多个亿，部分指标在全国商业银行中名列前茅，王丽曾经在青海银行的发展中发挥了重要作用。然而在目睹“金融圈”部分企业老板、所谓“金融大鳄”出手阔绰的潇洒挥霍后，思想开始逐步发生变化。

中央纪委国家监委网站曾刊发评论称，应强化对金融监管者的监督：“加强金融监管工作，直接关系到维护金融秩序，防范化解金融风险。如果金融监管失守，金融监管干部与被监管对象、不法从业人员和利益集团相互勾结，充当不法商人‘内鬼’，将会严重破坏监管秩序、市场秩序，造成国有金融资产重大损失甚至诱发风险事件。”评论指出，强化对金融监管者的监督，还要持续保持高压态势，对金融监管机构腐败问题发现一起从严查处一起。

