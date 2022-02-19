欧盟就欧企专利诉讼权受限问题对中国提起世贸诉讼

欧盟昨天（18日）就中国在专利诉讼案件中的相关做法诉至世界贸易组织（WTO）争端解决机制，欧盟指控中国政府限制欧洲企业专利诉讼权，允许华为、小米等中国电信巨头获得低价技术许可。

综合法新社和《南华早报》报道，欧盟于当地时间周五在日内瓦提起的世贸组织诉讼称，中国政府正在利用“禁诉令”（anti-suit injunctions）的法律机制，阻止国际公司在外国法院起诉中国公司。这是欧盟在过去三周内对中国提起的第二起世贸组织诉讼。

欧盟委员会周五在官网发布的声明称，这些专利持有者在中国境外针对这些专利案件向法庭提起诉讼后，往往会导致它们在中国面临巨额罚款，使它们不得不以低于市场价格的许可费和解。中国的这一政策对欧洲的创新和增长极为不利，已剥夺了欧洲公司行使权利保护机制的权利。

欧盟称，提出投诉的公司包括夏普、爱立信和诺基亚，目前它们面临每天13万欧元（约19.81万新元）的罚款或刑事指控的威胁，意味着这些公司的高管可能因违规而在中国被监禁。

欧盟官员称，华为、小米、Oppo和中兴等中国公司已充分利用“禁诉令”给它们带来的优势，以许可费原价的一半取得使用欧盟公司关键技术的专利。

官员称，他们已经在世贸组织、双边和其他各种法律论坛上向中国提出了这个问题，尝试找到一个解决方案，但至今仍未得到中国政府的满意答复。

欧盟相信，中国相关做法已违反世贸组织的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS），因此希望在世贸组织就相关问题进行磋商。如果未能在60天内解决争端，欧盟可要求世贸组织成立一个小组来进行裁决。

欧盟执委会副主席及贸易专员东布洛夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）在声明中强调，“我们必须保护欧盟充满活力的高科技产业，这是一个创新的引擎，确保我们在开发未来创新技术方面的领导作用。当它们的技术被非法使用时，欧盟公司有权在公平条件下寻求正义。这就是为什么我们今天要启动世贸组织磋商。”

另据中国商务部网站消息，中国商务部条约法律司负责人昨天晚上对此回应称，已在18日收到欧盟的磋商请求，并对欧盟提出的诉讼感到遗憾。

该负责人强调，中国严格按照世贸规则和加入承诺，不断完善知识产权保护立法和执法，取得的成绩有目共睹，中欧关于知识产权问题沟通的渠道是畅通的。

《南华早报》和法新社分析称，此次争端标志着中欧贸易关系进一步下滑，双方贸易关系从去年年初以来就不断恶化。在欧盟提出这一最新诉讼前，欧盟才刚就中国大陆惩罚立陶宛一事在世贸组织提起诉讼。