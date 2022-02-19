中国大陆新增80本土病例 苏州工业园区进行第四轮核酸检测

中国大陆昨天（18日）新增80起本土冠病确诊病例，其中内蒙古和江苏省苏州市病例最多，苏州工业园区今天（19日）进行第四轮区域核酸检测。

据中国国家卫生健康委员会消息，大陆昨天共报告137起新增确诊病例，包括57起境外输入病例和80起本土病例。

本土病例中，内蒙古46例，其中呼和浩特市42例、包头市四例；江苏19例，均在苏州市；辽宁八例，均在葫芦岛市；广东三例，均在深圳市；云南三例，其中德宏傣族景颇族自治州两例、红河哈尼族彝族自治州一例；浙江绍兴市一例。

昨天还报告新增无症状感染者37例，其中境外输入22例，本土15例，本土无症状感染者包括，江苏九例，其中苏州市七例、无锡市两例；云南四例；黑龙江黑河市两例。

据央视新闻、新华网报道，集中出现确诊病例的苏州工业园区昨天发布公告称，今天将对园区所有居民进行第四轮区域核酸检测。

南京、徐州、常州、连云港等江苏省内10个城市派出6200余名医务工作者，支援苏州核酸检测。

截至目前，苏州共有41个中风险地区，苏州中心商场今天起也暂停营业。

目前疫情相对严峻的内蒙古呼和浩特，昨天起已暂停省际、盟市际、旗县际客运班车业务，同时暂停网约出租车跨城业务，市内公交、地铁行经中高风险地区则过站不停。

截至昨天下午2时，呼和浩特市本轮疫情已累计排查密切接触者1631人、次密切接触者989人，已全部落实隔离管控措施。呼和浩特市今天下午将进行第二轮重点区域核酸检测。