陈冯富珍：港抗疫是对“爱国者治港”成效的关键测试

世界卫生组织前总干事陈冯富珍接受中新社专访时说，香港本轮抗疫不仅关乎人民生命安全，也是对“爱国者治港”实际能力和成效的关键测试。

根据中新社今天刊登的采访内容，陈冯富珍说，过去一年，对香港来说意义非凡。香港国安法深入实施，选举制度结构性改革，第七届立法会选举成功举办，特区政府公务员宣誓效忠，实践落实“爱国者治港”，实现了由乱至治的重大转折，正大步迈向良政善治的新局面。

陈冯富珍指出，过去的实践再次说明，确保“一国两制”实践行稳致远，就是要将“爱国者治港”原则落到实处，提升爱国爱港力量治港能力。

谈到香港第五波冠病疫情，陈冯富珍说，中央和大陆（各界）全力支援香港抗疫。对香港来说，此次抗疫不仅关乎人民生命安全，也是对“爱国者治港”实际能力和成效的关键测试。

她说，所谓“爱国者”，就是能够真心维护国家主权，尊重国家根本制度及香港特别行政区宪制秩序，全力维护香港繁荣稳定的人；就是有报国情怀和奉献精神，精诚团结、勇于突破，主动将国家和市民委托的责任担上肩，切实为香港市民谋福祉的人。

对于香港当下与未来的发展，陈冯富珍建言，特区管治团队唯有坚持“动态清零”而非“与病毒共存”的抗疫策略，唯有坚持优先“与内地通关”，唯有坚持与祖国同发展共进步的道路，才能帮助香港尽早走出疫情，重新走上发展之路。这也是帮助香港更好融入粤港澳大湾区建设和国家发展大局的正确选择。

“若新一届立法会议员能够坚守为民服务的承诺，在行政长官带领下，与特区政府和社会各界合力打赢这场抗疫之战，我想，全国人民及香港同胞对‘一国两制’制度的认识、对中央的信任、对‘爱国者治港’的信心，都将空前提升。”陈冯富珍说。

放眼未来，陈冯富珍认为，经济转型、产业结构、土地房屋问题突出、青年流动机会狭窄等深层次矛盾亟需解决。这不仅要靠特区管治团队的积极作为，更要靠社会各界的共同努力。无论是扎根基层，还是谋划大局，哪里都是“爱国者”发挥作用的舞台。

