中俄据报要求G20公报淡化地缘政治紧张威胁经济说法

消息人士透露，中国和俄罗斯要求将20国集团（G20）财长会议草拟的公报进行修改，淡化有关“当前”地缘政治紧张情势使全球经济形势蒙上阴影的说法。

据路透社今天（19日）报道，20国集团各国财长与中央银行总裁目前正在印尼首都雅加达举行会谈，公报预定在今天会谈结束后发表。

消息人士透露，加拿大财政部长弗里兰德（Chrystia Freeland）在会上要求俄罗斯不要入侵乌克兰，并警告这将对全球经济造成危害，并给俄罗斯带来“毁灭性”的制裁。

目前金融市场对乌克兰问题的前景感到担忧，担心这将为全球经济形势蒙上阴影。

熟悉会议的知情人士说，中国和俄罗斯反对在早期的公报草案中提到“当前紧张的局势”，以及在贫穷国家债务重组和碳定价方面的分歧。

据路透社昨天查阅的早期公报草案中，并没有提及乌克兰与俄罗斯的边界危机，仅表明20国将监测风险，“包括（当前）地缘政治紧张情势所产生的风险”。

不过，最新版公报草案写道：“我们还将继续监测全球重大风险，包括正在出现的地缘政治紧张情势，以及宏观经济和金融的脆弱性。”与早期公报草案对比，“当前”一词已被移除。

消息人士告诉路透社，中国和俄罗斯都要求把括号中的“当前”一词删除。

20国在公报中使用的模糊语言与七国集团(G7)财长周一发出的警告形成鲜明对比。七国集团在周一的声明中警告，如果俄罗斯选择入侵乌克兰，将面临巨大的经济后果。俄罗斯和中国都不是七国集团的成员。