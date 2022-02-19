美国五角大楼据报拟提升稀土储备 减少依赖中国

两名知情人士透露，美国五角大楼计划提升美国政府管理的稀土矿、钴和锂的库存，以减少对中国的长期依赖。

据路透社报道，一名知情人士说，新的库存协议指导意见预计最早将于下周公布。

稀土是战略性资源，常被转化成磁铁，用于下一代武器研究，以及洛克希德马丁F-35战机和雷神(Raytheon)的精确制导武器；锂是制造电动汽车电池的关键原材料，对于五角大楼实现非战术车辆零排放的目标至关重要。

知情人士称，美国国务院、能源部和国防部于2月初签署了一项协议，涵盖了上述材料和电网中使用的大型电池。该协议指示美国能源部等其他部门能够相互协调并从这些库存中提取材料。

路透社称，目前仍无法确定协议是否规定这些库存的材料是否必须有特定的来源。美国只有一个稀土矿，没有加工稀土矿物的能力，为了增加储备，美国五角大楼会从中国进行采购，但这并非美国政府所乐见。

根据中国新闻网报道，中国工信部原材料工业司副司长常国武去年12月曾表示，中国目前是全球主要的稀土生产国、应用国和出口国。

中国自2006年起对稀土开采实施总量控制管理，中铝集团、五矿集团和和赣州稀土集团旗下的稀土板块更于去年12月重组，成立了新央企“中国稀土集团”。此举被视为中国对稀土行业的重要战略部署，加大了中国对国际市场稀土定价权的影响力。

不过，中国稀土行业协会本月15日的数据显示，中国国内稀土价格指数为426.8，续创历史新高，较今年初上涨24.78%。分析师认为，中国国内稀土矿受环保以及战略资源政策性管控等因素影响，开采指标增量有限，因此难以应付持续上涨的稀土产品下游需求。