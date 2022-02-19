辽宁省政协原副主席薛恒被开除党籍

经中共中央批准，中央纪委国家监委对辽宁省政协原党组副书记、副主席薛恒严重违纪违法问题进行了立案审查调查，决定给予薛恒开除党籍处分。

根据中央纪委国家监委网站发布的通报，经查，薛恒丧失理想信念，背弃初心使命，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规收受礼金；违背组织原则，不按规定报告个人有关事项，大搞卖官鬻爵，严重破坏任职地区和单位的选人用人制度；违规经商办企业；毫无纪法底线，以权谋私、执法犯法，大肆干预插手司法活动和市场经济活动，利用职务便利和影响力为他人在案件处理、企业经营、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

通报说，薛恒严重违反党的政治纪律、组织纪律和廉洁纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、利用影响力受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予薛恒开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

现年66岁的薛恒职业生涯均在辽宁度过，他曾是一所中学的教员，1975年2月踏入政坛，担任辽宁省绥中县卫生局副局长。薛恒1987年2月任辽宁省黑山县委常委，1992年12月任凌海市委书记，2007年2月任辽宁省丹东市委书记，2010年8月任营口市委书记，2011年出任辽宁省政府副省长，2016年1月任辽宁省政协副主席，直到去年主动投案并接受调查。

