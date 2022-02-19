台民团：经国七海园区是特务馆 勿纪念独裁者

台湾民间团体今天（19日）举行前总统蒋经国历史定位座谈会，针对日前开幕的经国七海园区，与会者认为许多人在白色恐怖期间因蒋经国家破人亡，此为特务纪念馆，并呼吁政府勿讨好少数人，要聆听台湾人心声。

据台湾《联合报》报道，台湾教授协会、陈文成博士纪念基金会上午举行“转型正义与蒋经国历史定位”座谈会，陈文成基金会董事长杨黄美幸称，蒋经国是“特务头子”，让许多民众不明不白遭关押、判死刑，导致家破人亡。

她认为，经国七海园区是特务纪念馆，盼政府不要讨好少数人，而要聆听台湾人的心声。

台湾教授协会长许文堂说，虽然有人说蒋经国有很多不同面向，但违反人道的独裁者、杀人者，好的面向一定会被历史放在另一边。

针对中正纪念堂的铜像，台湾二二八关怀总会理事长王文宏认为，总会主张一定要移除最大的威权象征，且三军仪队目前仍在铜像前，“感觉像是在保护什么”，花费台湾纳税人的钱。

政治受难者、前立委陈婉真提到，台湾好不容易有了本土政权，但迄今都无法建立正确价值，总统蔡英文曾提到“要由人民来做决定”，因此人民会继续发声，让政府知道纪念独裁者是不对的。

台湾总统蔡英文1月22日出席“经国七海文化园区”“蒋经国总统图书馆”开幕式上致辞时，引述蒋经国昔日言论，谈到“中华民国”之所以能生存至今，主要是因为在世界坚决反共，不与任何共党妥协，“蒋经国前总统坚定保台，是当前台湾人民最大共识”。

蔡英文打出“尊蒋”牌，引发绿营内部强烈反弹，不满蔡英文正面评价当年打压党外运动的独裁者。外界也认为，蔡英文此时打出“尊蒋”牌是为了吸引中间选民的选票。

