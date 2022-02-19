港媒：今增7000确诊 仍有民众冷天户外候诊

香港媒体引述消息人士说，香港今天（2月19日）新增约7000起冠病确诊病例，今早香港寒冷天气警告生效并出现降雨，但仍有民众在医院外的临时帐篷区等待安置。

综合香港电台网站和星岛日报网报道，香港今天新增约7000起确诊病例，初步阳性病例也有约7000起。

香港确诊人数连日来大幅增加，但公共医院病床不足，大批患者被迫在严寒天气下露宿医院门外等候入院，引发社会各界人士批评。

今早香港寒冷天气警告生效，天文台说，正午时分，市区气温下降至12度左右，新界还要再低两三度；明天至下周二天气持续寒冷，市区气温可能下降至8度左右。

天文台还说，下周初至中期广东沿岸持续寒冷及风势颇大，会给华南带来不稳定天气。除了天气寒冷，雨势也会较频密。

据报道，上午约11时，明爱医院外的临时帐篷今早继续有零星病人在户外等待分流，但都非年长者，他们坐在椅子上等候，现场大风且有雨，病人大部分穿上厚衣，有人披着医院提供的被子保暖，院方也开启了暖风机。

医管局行政总裁高拔陞今早说，对部分市民要在医院外等候感到抱歉，暂时已将所有等候的年长者安排到室内，但估计情况仍会非常困难，呼吁轻症患者到指定诊所求诊。

另据环球网报道，由八名专业检验技术人员组成的澳门首支核酸检测队伍，昨天上午经港珠澳大桥珠海口岸前往香港，协助香港抗疫。这是澳门首次派出医护人员援港抗疫。

据悉，八人全部为实验室核酸检验检测人员，属中国检验认证集团澳门有限公司旗下的国检（澳门）卫生检测有限公司技术骨干。