港医管局吁院舍勿拒收长者 社联：院舍同已濒临崩溃

香港第五波疫情仍未见缓，公立医院“爆满”，部分病人是来自安老院舍的长者，医管局早前指有适合回院舍的长者没有被接走，并呼吁院舍以大局为重，不要拒收长者；不过香港社会服务联会称，安老院舍已濒临崩溃，盼外界勿作出不公平的指责。

据香港《星岛日报》报道，社联昨天（18日）向安老院舍了解目前院舍长者染疫的情况，当中26间院舍回复称，自今年1月起已有员工或院友确诊，12间院舍目前有初步阳性个案、没有病症或轻微病症的长者正待在院舍，合共40人；当中两间院舍共有两人有严重病症等候送院。有三间院舍表示由于环境所限，未能安置这些长者在独立房间或隔离床位。

社联行政总裁蔡海伟称，事实是院舍同样濒临崩溃，业界明白目前公立医院已超出负荷，但院舍不论是空间、人手数量、职员的训练，均并非为检疫或隔离中心而设，让确诊院友继续留在院舍，导致感染其他院友及员工的风险上升；加上院舍长者接种疫苗的比率较低，受感染以致患重症的机会亦较高。

社联建议医生在决定允许长者返回院舍前，除评估长者健康情况，亦应先了解院舍的实际情况，检视是否有合适的隔离检疫的装备及空间、以及是否有相关护理人员监察及照料，同时指社会福利署、卫生署卫生防护中心及医管局应加强协调，为安老及残疾院舍提供清晰指引。