中国部署智飞和康希诺疫苗序贯加强免疫

中国国家卫生健康委疾控局副局长吴良有今天（2月19日）说，经国务院联防联控机制批准，国家卫生健康委已开始部署序贯加强免疫接种。完成全程接种三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。

根据央视新闻报道，吴良有在今天下午召开的国务院联防联控机制举行新闻发布会上说，凡全程接种国药中生北京公司、北京科兴公司、国药中生武汉公司灭活疫苗或天津康希诺公司的腺病毒载体疫苗满6个月18岁以上的目标人群，此前可进行一剂次同源加强免疫，也就是用原疫苗进行加强。

序贯加强免疫策略实施后，完成全程接种上述三种灭活疫苗的目标人群，还可以选择智飞龙科马的重组蛋白疫苗或康希诺的腺病毒载体疫苗进行序贯加强免疫。对于目标人群来说，同源加强免疫接种和序贯加强免疫选择一种即可。

此外，国务院联防联控机制还批准了深圳康泰公司和医科院生物所冠病病毒灭活疫苗的同源加强免疫接种。无论是同源加强还是序贯加强，均需在完成全程接种满6个月的18岁以上人群中实施。研究数据表明，同源加强免疫和序贯加强免疫都能够进一步提高免疫效果。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，序贯免疫是采用不同技术路线疫苗或不同的抗原型别疫苗，按照一定的间隔和接种剂次，期望获得更好的预防效果和安全性，而采取的一种接种策略。序贯免疫是不断完善免疫策略的过程，也是基于科学证据的一项决策。

