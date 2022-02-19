港上水屠房暴发疫情影响鲜肉供应

香港主要新鲜猪肉供应来源上水屠房暴发冠病疫情，昨天关闭消毒，有业界人士说，多个地区今天（2月19日）没有新鲜猪肉供应，有肉档档主称今天只能卖昨天卖剩的猪肉。

综合香港明报网及电台网站报道，占全港近七成新鲜猪肉供应的上水屠房暴发疫情，有86名员工染疫，昨天关闭消毒。受此影响，今早约11时，九龙城街市八成肉档没开门营业。

肉档档主林先生称，部分猪只虽改送荃湾屠房处理，但数量较少，且该屠房属私人营运，不是所有档口都可以取货，因此对业界帮助有限。

他说，他的档口今天全天都没有新鲜猪肉供应，只能卖昨天卖剩的猪肉，只有正常货量的两成，预计下午便卖完。他称，今天猪肉维持在70至80元（港元，下同，约12-13.8新元）一斤，没特别加价，但预料明天鲜肉恢复正常供应后，批发价或每斤贵6至7元。

另一名肉档档主谭先生称，本来每天早上开档有百多斤新鲜猪肉卖，但今天无鲜肉供应，目前档口仅剩零星猪骨、猪手等。他还说，昨天有熟客得知上水屠房关闭后赶来扫货，一次过买了近千元猪肉，因此今天存货不多，只有平日的不足一成。

据报道，街市附近数个冻肉铺暂未见抢购冰鲜猪肉，但街市内多个牛肉档大排长龙。

香港猪肉行总商会理事长许伟坚说，昨日有大约1000头猪由上水屠房转往荃湾屠房屠宰，供应给部分肉档，但大部分地区今天仍没有新鲜猪肉供应。

他还说，收到政府通知，上水屠房将于今日下午5时重开，但业界进入要遵守防疫指引，还要持有阴性检测证明，预料明天新鲜猪肉供应将恢复正常。

据香港政府网的新闻公报，活猪供应方面，预计上水屠房今天可恢复提供服务，包括拍卖及其后的屠宰程序。

