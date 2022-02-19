联合国秘书长：决心让人权专员对新疆进行可信的访问

联合国秘书长古特雷斯昨天(18日)说，他决心要让联合国人权事务主管对中国新疆维吾尔自治区进行可信的访问。

据美国之音报道，古特雷斯于德国时间周五在德国出席慕尼黑安全会议时说，如果中国确信没有做出被人们所指控的行为，那对新疆进行可信的访问符合中国的利益，而联合国将尽一切可能确保访问得以成行；若不会成行，高级专员将做出与她被授予的使命相符的决定。

古特雷斯强调，他已对中国明确表示，必须全面尊重新疆的人权，中国在新疆采取的政策也必须保障人民的身份认同，少数族群的文化和宗教身份也必须得到尊重，与此同时还要保障他们有机会成为整体社会的一部分。

人权观察联合国部主任夏邦努说，这是古特雷斯迄今在新疆人权议题上发表的最强有力的评论。不过，人权专员要进行可信的访问就意味着能不受阻碍和管控地出入新疆，但中国政府还不愿意批准这一点。

联合国人权事务高级专员巴切莱特过去三年来一直尝试就访问新疆事宜与中国进行谈判。港媒《南华早报》此前引述消息人士说法称，北京已同意在冬奥会结束后准许巴切莱特访问新疆，条件是她必须以友好性质、而不是以含有罪推定的调查形式访疆。

夏邦努说，“不管巴切莱特是否访问中国，她都应当立即发表推迟已久的新疆报告。没有理由不让成员国看到她的办公室对新疆境内大规模和大面积践踏人权所作的评估，我们人权观察已经判定这些践踏人权行为构成反人类罪。”

维权组织和美国政府指控北京严重侵犯新疆维吾尔族的人权，包括酷刑、强迫节育、性暴力等，外界还称，他们受到了大面积的监控，有超过100万维吾尔人被送入拘押营。中国称这些指控毫无根据，并强调新疆享受着稳定、发展和繁荣的局面。北京还抨击其他国家干涉中国内政。

古特雷斯本月4日出席冬奥会开幕式时会见中国国家主席习近平和外交部长王毅。古特雷斯在会谈中说，期待联合国人权事务高级专员办事处与中国政府进行接触，促成人权高专对中国，包括新疆进行“可信的”（credible）访问。