中国卫健委：奥密克戎已成为疫情优势毒株

中国国家卫生健康委员会今天（19日）说，当前奥密克戎变异株已成为中国疫情的优势毒株。

据央视新闻客户端报道，中国国家卫生健康委疾控局副局长吴良有今天在国务院联防联控机制的新闻发布会说，当前奥密克戎变异株已成为中国境外输入和本土疫情的优势毒株，其传播力更强、传播速度更快，中国发生境外输入疫情和本土疫情的风险大幅提高。

根据卫健委医政医管局监察专员郭燕红在会上介绍，奥密克戎感染的病例间代间距平均为三天，比德尔塔变异株的四天左右进一步缩短，奥密克戎变异株传播能力大概是德尔塔变异株的两倍，传播能力更强。

卫健委新闻发言人米锋也在会上说，近一周，周边国家和地区新增确诊病例继续快速增长，中国“外防输入”压力持续增大。目前本土聚集性疫情仍有发生，疫情扩散风险持续存在。因此，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，精准做好防控。

另据中国国家卫健委今天通报，中国昨天新增137起冠病确诊病例，其中境外输入病例57起，本土病例80起。

80起本土病例中，内蒙古46起，其中呼和浩特市42起、包头市四起；江苏19起，均在苏州市；辽宁八起，均在葫芦岛市；广东三起，均在深圳市；云南三起，其中德宏傣族景颇族自治州两起、红河哈尼族彝族自治州一起；浙江一起，在绍兴市。