香港今增6063起病例 港专家称疫情4月才“见顶”

香港今天（2月19日）新增6063起冠病确诊病例，其中6059起为本土病例；香港专家认为，第五波疫情要到3月至4月才会达到高峰。

据香港《星岛日报》报道，香港卫生防护中心传染病处主任张竹君今天通报，香港新增6063起冠病确诊病例，其中四起为境外输入病例，其余为本土病例；今天也录得7400起初步确诊病例；另外再多30间安老院舍有人染疫，其中有120多名工作人员确诊。

香港医院管理局总行政经理何婉霞称，今天再多15名患者离世，仅两名死者有接种疫苗。另外，逾10名病人命危，70多人病情严重，目前共有3312名病人于北大屿山医院香港感染控制中心及医管局传染病中心等待留医。

香港疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆在电台节目上说，第五波疫情高峰有机会达到每天两万至三万起确诊。参考其他国家情况，估计疫情到3月至4月才会达到高峰。

他认为，为了尽量推迟“见顶”时间，以保护医疗系统，市民必须接种疫苗，他强调第一针接种率达95%的保护率很有限，最低限度是第二针接种率达至95%。

刘宇隆说，政府应争取将接种量提高一倍至每天20万剂，但目前部分私家诊所预约打针要排期几个星期，因此建议增加私家医生每次取得的疫苗剂量。她也透露，发现有不少私家医生已经做好准备到安老院舍协助接种冠病疫苗。