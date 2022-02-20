国民党团称将强力杯葛开放进口福食

台湾行政院长苏贞昌将做施政报告，国民党团称，如果按照现有原则和配套开放进口日本福岛食品，国民党将强力杯葛。

据联合新闻网报道，台立法院周五（25日）将开议，苏贞昌将做新会期施政报告，国民党团总召曾铭宗说，只要苏施政报告对国民党团“五要求、六主张”没有具体善意回应，就会强力杯葛。

曾铭宗说，禁止核食进口是经779万人民公投同意，民进党政府却趁立法院休会期间强行开放，无视民意、嚣张霸道。

对于行政院提出的“三原则、三配套”，曾铭宗认为不足以确保民众食品安全。

曾铭宗说，台湾是日本出口农林水产第三多的经济体，人均金额更是世界第一，相当于韩国五倍，因此，若要开放福岛食品，开放标准与作业程序至少应比照韩国标准，就是国民党团的“五要求、六主张”。

台湾行政院本月8日宣布，将在三原则和三配套下，解除对日本福岛等五县市长达11年的食品解禁，最快2月下旬生效。

台行政院公布的三原则为回归科学检验、比国际标准更严格、为食安把关；三配套是由“禁止特定地区进口”改为“禁止特定产品进口”，具风险品项采辐射安全及产地的双证明，以及福岛五县食品于边境落实百分百检验，不会容许核灾食品进口。

而国民党团所提五要求为：增订禁止进口项目、落实禁止核食进口、校园食品辐射零检出、建立核食受害赔偿机制与行政命令备查改审查；六主张为：政府赴日查验、建置福岛五县食品辐射标章、要求日本政府出示官方标章证明、九大类食品逐批检验、检验铯137和锶90与中央全额补助地方政府购买辐射定量仪器。

