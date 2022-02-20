王毅谈乌局势：各方不应制造恐慌渲染战争

中国国务委员兼外长王毅认为乌克兰问题应该尽快回到新明斯克协议，各方须负起责任为和平而努力，而不是一味推高紧张，制造恐慌，甚至渲染战争。

据中国央视新闻报道，王毅2月19日晚在北京应邀以视频方式出席第58届慕尼黑安全会议中国专场，会上回应主持人有关中方对于北约东扩、欧洲安全和乌克兰局势态度立场的问题。

王毅说，冷战早已结束，北约作为当年冷战的产物，应该审时度势，作出必要调整。如果北约一味东扩，是否有利于维护欧洲的和平稳定，是否有利于实现欧洲长治久安？这是一个值得欧洲朋友认真思考的问题。

王毅说，各国的主权、独立和领土完整都应当得到尊重和维护，因为这是国际关系的基本准则，体现的是联合国宪章的宗旨，也是中方一贯秉持的原则立场，对乌克兰也不例外。如果有人在此问题上质疑中方的态度，那就是别有用心的炒作，也是对中方立场的歪曲。

他说，中国作为安理会常任理事国，一贯按照事情本身的是非曲直决定自身立场，处理国际事务。中方认为，在乌克兰问题上，现在应该尽快回到新明斯克协议这一原点。因为这一协议是当事方通过谈判达成的具有约束力的协议，得到了联合国安理会的核可，是解决乌克兰问题的唯一出路。

王毅说，俄罗斯、欧盟方面都支持新明斯克协议，前不久他同美国国务卿布林肯通电话时，美方也表示支持。“既然如此，为什么各方不能坐在一起进行充分讨论，制定出落实协议的路线图和时间表。当前各方需要做的是，切实负起责任，为和平而努力，而不是一味推高紧张，制造恐慌，甚至渲染战争。”

他说，乌克兰应当成为东西方沟通的桥梁，而不应该成为大国对抗的前沿。对于欧洲安全，各方都可以提出自己的关切，其中俄方的合理安全关切应该得到尊重和重视。中方期待各方通过对话协商，找到真正有利于维护欧洲安全的解决方案。