陈肇始：港府正研究进一步收紧社交距离

香港政务司司长李家超说港府已进入全面作战状态应对第五波疫情，食物及卫生局局长陈肇始今早则提到，目前没有条件放松社交距离，港府甚至正研究进一步收紧。

据香港01报道，陈肇始今天（20日）于商台节目说，目前仍可见部分区域人流量大，虽然理解是生活所需，但她仍呼吁市民“静一静”，减少外出减低人流，并尽快打针。

香港昨日新增6063宗确诊个案，再有15名病人离世。陈肇始表示感谢中央派遣大陆专家来港，分享内地成功的防控经验，及交流及指导分析数据及走势，让流行调查更精准。

她提到，大陆专家于过去几日实地视察卫生防护中心工作，包括个案追踪办工作流程、环境样本取样及污水检测情况、基因排序工作。

她说，现阶段重点包括需加大检测力，找出更多确诊者，增加隔离设施，这几条线“全速进行”。

政务司司长李家超则于今早发表网志称，特区政府已进入全面作战状态应对第五波疫情。

他提到，自本月12日在深圳举行疫情专题交流会后，支援香港的人员和力量不断在短时间内到达或开展，包括在会后的第五天，内地的流行病学专家到临香港提供协助。首批两部流动检测车以及昨天四名治疗重症的专家及百多名协助检测的采样员也都已到港。

港澳办副主任黄柳权和他于2月18日举行了第二次视像会议，出席的包括内地的专班负责人和香港的五个工作小组的负责局长。

援助香港建设隔离及治疗设施的工程于昨天动土，当局将于竹篙湾及启德兴建约1万个单位。

广东省及深圳市政府在保障香港的鲜活食物、蔬菜及日常必需品作出多方面的协调，与香港政府保持紧密联系，尤其是鲜活食物及蔬菜供应，并已展开了水路由番禺直接运送鲜活食物到油麻地公众货物装卸区，及由深圳盐田港运送蔬菜到葵涌货柜码头，以补足陆路货运。

两地政府正商讨其他紧急应变方案，包括开放莲塘/香园围陆路口岸作为额外临时紧急鲜活食品口岸，增加鲜活食品提货途径等。

李家超最后总结称，香港现在唯一的敌人是病毒，只要团结一致，不分化不内耗，“有国家作后盾，我们定必能打赢疫战”。