王毅：中国早就表示欢迎巴切莱特访疆

中国外长王毅昨天（19日）说，中国早就表示欢迎联合国人权事务高专巴切莱特访华，包括到新疆参观访问，并强调新疆方面不欢迎有罪推定式的调查。

中国外交部在官网上公布，王毅昨晚在北京应邀以视频方式，出席慕尼黑安全会议中国专场并发表主旨讲话时说，巴切莱特访疆从来不是问题，而是中国同国际组织的正常交流，中国正在同巴切莱特及其办公室磋商，制定周到详尽的日程安排。中国尊重巴切莱特的个人愿望，相信她也会尊重中国的主权和法律规定。王毅强调，巴切莱特访华期间不仅能看到一个不断发展进步的中国，也能看到一个保持和平稳定、各族人民和谐相处的新疆地区。

王毅说，现在由于疫情影响，人员交往受到一些限制，但只要疫情得到有效管控和缓解，中国仍然欢迎任何有兴趣的外国人士到新疆参访，新疆人民也愿意同大家进行充分交流。“但有一点是肯定的，新疆各族人民不欢迎‘有罪推定’式的调查，也坚决反对对中国民族政策的各种偏见和无端指责。”

王毅也强调，新疆从来不存在系统性的强迫劳动，也从来没有什么再教育营，并指这些都是编造出来的谎言和散布出来的虚假信息，并说为了应对暴恐势力的现实威胁，维护人民群众的安全，新疆地方政府响应联合国号召，参照包括英、法等国做法和国际惯例，通过教育的方式开展去极端化工作，从根本上消除极端主义产生的土壤，取得了非常明显的成效。

联合国人权事务高级专员发言人科尔维尔（Rupert Colville）上个月证实，联合国方面正就巴切莱特今年上半年可能访问新疆事宜，与中国进行商谈。消息人士早前也告诉香港《南华早报》，中国已提出，巴切莱特须以友好性质，而不是以含有罪推定的调查形式访疆。

在乌克兰问题上，王毅呼吁相关各方尽快回到新明斯克协议，并强调这一协议是解决乌克兰问题的唯一出路。王毅说：“据我了解，俄罗斯、欧盟方面都支持新明斯克协议，前不久我同美国国务卿布林肯通电话时，美方也表示支持。既然如此，为什么各方不能坐在一起进行充分讨论，制定出落实协议的路线图和时间表。当前各方需要做的是，切实负起责任，为和平而努力，而不是一味推高紧张，制造恐慌，甚至渲染战争。”

王毅也说，冷战早已结束，北约作为当年冷战的产物，应该审时度势，作出必要调整。“如果北约一味东扩，是否有利于维护欧洲的和平稳定，是否有利于实现欧洲长治久安？”