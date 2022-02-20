第二批114人援港防疫队昨日抵港 多人曾参与武汉抗疫

第二批大陆援港抗疫医疗防疫工作队共114人昨日（19日）抵港，团队中多人曾参与武汉抗疫。部分专家成员今早与港府官员举行了会议。

据央视新闻报道，港府官员介绍了当前疫情概况和抗疫工作措施等情况，内地专家分享了内地对奥密克戎毒株防控工作的经验。

综合人民日报与《羊城晚报》官网金羊网报道，抵港的第二批防疫队当中，包括四名重症医学专家负责就冠病重症进行交流讨论，而核酸采样队则由四名管理人员和106名广东医务人员组成。这批医护人员中不少人曾在冠病疫情爆发初期支援武汉，都是近几年广东省抗疫队伍中的精英骨干。

广东省人民医院派出的医护人员之中，三人曾支援过武汉，其中包括省医心研所心脏外科重症监护一科护师黎诗欣。中山大学附属第一医院派出的医护人员则大多数都有支援湖北或参与广州抗疫的经验，有成员此前还曾随国家卫健委支援香港核酸检测。

团队不仅医疗经验丰富，大都熟练掌握粤语和英语，熟悉香港社会。两年前曾支援武汉的曾思涛表示：“相信我在武汉积累的经验可以有所帮助。比如在做核酸检测时，我们可以同步为采样者做些心理辅导，舒缓其焦虑情绪。”

据南方医科大学第三附属医院副院长郭遂群，院方为本次支援行动做足了准备，队员带足了一个月的物资。