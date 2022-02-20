王毅：国与国交往不能简单地只以竞争来定义

中国外长王毅强调，国与国的交往不能简单地只以竞争来定义，更不能热衷开历史的倒车，重蹈结盟对抗的覆辙，并强调要摒弃独享安全、绝对安全的想法。

中国外交部在官网上公布，王毅昨晚（19日）在北京应邀以视频方式，出席慕尼黑安全会议中国专场并发表主旨讲话时说，世界要好起来，各国必须加强合作，大国也必须作出表率，大国应该有大的样子，中国期待大国都能带头支持多边主义，带头恪守国际承诺。

王毅认为，不管哪个国家，哪怕是超级大国，也不能以本国意志取代国际规则，更不能凌驾于国际规则之上。

王毅强调共同促进世界经济均衡强劲复苏，并认为当务之急是要坚持开放而不隔绝、融合而不脱钩，搬开贸易壁垒，拆掉“小院高墙”，促进开放发展、绿色发展、共同发展，构建和维护开放型世界经济。

他也说，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化军事集团为保障，并提议一起警惕和抵制各种“新冷战”的图谋，努力建设持久和平的世界。

王毅强调，中国的发展，增加了这个世界的确定性，促进了和平力量的发展壮大。一个发展质量更优、行动能力更强的中国，必将为世界疫后复苏提供更多动能，为国际和平稳定作出更大贡献。

王毅也说，中国早就表示欢迎联合国人权事务高专巴切莱特访华，包括到新疆参观访问，并强调新疆方面不欢迎有罪推定式的调查。

在乌克兰问题上，王毅呼吁相关各方尽快回到新明斯克协议，并强调这一协议是解决乌克兰问题的唯一出路。