七分钟下降4000米 吉祥航空班机玻璃碎裂备降武汉

中国吉祥航空从上海虹桥飞往成都天府机场的HO1231航班，备降武汉天河机场，随后该航班在武汉就地取消。公开信息显示，备降武汉之前，该航班曾在7分钟之内异常下降4000多米的飞行高度。一张网络照片显示，飞机驾驶舱左侧侧风挡出现了大面积的裂纹。

吉祥航空官微今天（20日）发布通报称，2月19日晚间，由上海虹桥飞往成都天府机场的航班在飞行至武汉附近区域时，机长座位左后侧风挡玻璃外层出现龟裂裂纹，机组按程序处置后安全备降武汉天河机场。

民航公开信息显示，该航班当晚7时点34分从上海虹桥机场起飞，原计划同晚10时55分在成都天府国际机场落地。

飞行雷达数据显示，该飞机起飞后于晚上7点47分爬升至7162米的高度进入平飞，约晚上8点48分爬升至了此次飞行的最高飞行高度约10386米。8分钟后飞机开始异常下降，随后七分钟时间内，下降了4381米的飞行高度。

一名网友发帖称，该航班备降系因挡风玻璃破碎。附图显示，飞机驾驶舱左侧侧风挡出现了蛛网似的裂纹，占据了该侧风挡九成以上的面积，但未脱落。

据了解，民航客机的风挡一般三层组成，外层为非结构层，中间层和内层为结构层，是主承力结构，起双支撑的承力作用，外层裂纹不会对飞行安全产生直接影响。

澎湃新闻报道，据民航专家表示，机组在出现裂纹后第一时间选择下高度、备降，正是为了航空器安全的最优选择。