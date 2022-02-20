“东数西算”工程正式启动 科技巨头展开部署

中国“东数西算”工程正式启动，华为在国内五地布局数据中心，腾讯、阿里、字节跳动等也均有部署。

澎湃新闻报道，中国国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等八地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

发改委表示，数据中心大多分布在东部地区，但由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。

中国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。为此，要充分发挥中国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。

“东数西算”工程有三个总体思路：一是推动全国数据中心适度集聚、集约发展。通过在全国布局8个算力枢纽，引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群。二是促进数据中心由东向西梯次布局、统筹发展。三是实现“东数西算”循序渐进、快速迭代。

为坚决避免数据中心盲目发展，在当前起步阶段，八个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标。

华为在国内五地都有布局数据中心，坐落于贵州贵安的数据中心和坐落于内蒙古乌兰察布的数据中心被称为“南贵北乌”，另外三个数据中心设立在京津冀、长三角、和粤港澳地区。其中贵安华为云数据中心是华为云全球最大的数据中心。

腾讯云在在贵州、京津冀、成渝枢纽等均有数据中心布局，西部云计算数据中心二期项目占地107亩，整体建成后将具备20万台服务器的运算存储能力。

中国电信在京津冀、长三角、粤港澳和成渝四大经济热点区域，以及内蒙古、贵州，和其他省份都有布局。四大热点区以及蒙古和贵州部署的数据中心达到总规模的77%左右。

阿里巴巴已建成全国最大的数据中心集群。阿里云在全球25个地域部署了上百个云数据中心，其中规划建设了五座超级数据中心，分别位于张北、河源、杭州、南通和乌兰察布。阿里云张北数据中心和在建中的宣化数据中心，属于“东数西算”工程中的京津冀枢纽。

字节跳动旗下火山引擎正在西部加强数据中心人才培养和招聘，以及西部数据中心上下游产业链建设。