台出版社被指篡改新书内容闹出“哥伦布发现新中国”笑话

台湾一家出版社被发现将一名中国大陆学者的作品中所有的“大陆”字眼改成“中国”，导致新书出现“哥伦布发现新中国”这一明显错误，引起作者不满。出版社也为此致歉，并将新书下架。

据联合新闻网昨天（19日）报道，新书《激辣中国》是广东中山大学移民与族群研究中心副研究员曹雨所著，今年1月底通过麦田出版社在台出版。曹雨之前花了五年的时间，研究辣椒在中国的迁徙传播史与食辣文化演变。

曹雨昨天在社交平台申诉，书中所有“大陆”字词，全被机械式替换成了“中国”，而他在书中所称大陆，都是continent的意思，new continent是新大陆，Eurasia continent是欧亚大陆，South Asia sub-continent是南亚次大陆，台湾出版方却擅自改成了“哥伦布发现新中国”“南亚次中国”“欧亚中国”。

曹雨认为，出现如此离谱错误，明显是出版方在篡改了作者的原文后，连校对基本印前工作也懒得履行，这已经非疏忽，而是根本没有职业操守。

他声称，此书在中国大陆出版时，部分章节被大陆出版方删除，为此曾愤懑不已，本以为在台湾能够让作品以更理想的面貌问世，并批评两边不尊重作者与读者。

麦田出版昨天也在面簿上公布，他们发现书中内文在编辑校对过程中犯了严重疏失，因此将通知书店通路先将产品全面下架并回收重制。

