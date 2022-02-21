中国36城市今年已发布利好楼市政策

统计数据显示，截至2月上旬，中国已有36个城市发布利好楼市政策。

据《证券日报》报道，继菏泽多家商业银行下调首套房贷比例后，有消息称，重庆及赣州部分银行也加入到了“首套房贷首付比例20%”的队伍。

赣州地区多家股份制银行、国有大行及部分房产中介，相关工作人员均向记者表示，上述情况属实。另外，重庆地区某国有大行内部人士告诉记者，早在去年年底，就有个别银行可以做到首房两成首付了。

贝壳研究院监测数据显示，今年1月份，103个重点城市平均房贷利率和放款周期已恢复到2021年年中的合理水平，其中，59个城市房贷主流利率环比下调。放款周期方面，64个城市放款周期较前一个月缩短，四个一线城市银行放款均加快。截至2月上旬，已有36个城市发布利好楼市政策。

数据还显示，1月份，其监测的103个重点城市主流首套房贷利率为5.56%，二套利率为5.84%，均较上月回落8个基点，1月份平均放款周期为50天，较前一个月缩短7天。

易居研究院智库研究中心总监严跃进在受访时说，在2021年的房贷集中度管理政策下，即便针对首套房贷，各地实施两成首付比例的做法仍非常少。而对于购房者而言，首付比例的高低无疑是影响较大的一项内容。

中指研究院指数事业部研究副总监陈文静也说，个别地方下调首付比例，预计会对市场情绪产生较好的带动，购房者观望情绪或将有所改观，置业信心将得到一定提振。与此同时，未来或将有更多城市效仿跟进，特别是城市基本面弱、市场调整压力较大的三四线城市。

中原地产首席分析师张大伟研判，随着房地产市场政策底部的出现，市场成交的底部也逐渐开始接近。预计市场底部有望在今年一季度至二季度加快出现。