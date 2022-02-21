微博回应裁员传闻：调整组织架构

中国社交平台微博否认公司正在裁员，称为加强优势领域和业务聚焦，公司对部分组织架构进行调整。

据时代财经昨天（2月20日）报道，在脉脉App里，有经过职位信息认证的微博员工说，微博正在大面积裁员，有的员工还被要求主动离职，已有员工被约谈。“传微博正在优化员工”的话题登上脉脉App热搜榜。

据了解，被“优化”的微博员工已组建多个微信群，最大的群里有200余人。

微博公关人员对此回应称，不存在裁员一说，公司年初对业务进行盘点，为加强优势领域和业务聚焦，对部分组织进行调整，以促进高效协同和组织活力。

公关人员称，在此次调整中，公司优先为涉及的员工进行调岗安置，无适合岗位的情况下协商解除劳动关系，按法律规定进行经济补偿。

但该公关人员并未透露此次调整涉及的员工数量、调岗安置以及正在协商解除劳动关系的员工数量。

另据IT之家网站报道，两个多月前微博在港交所挂牌，上市当天即破发、大跌7.18%。招股书显示，微博营收长期保持稳健增长，但利润并不乐观。2018年至2020年，其归属于母公司股东的净利润分别为5.72亿美元（下同，约7.68亿新元）、4.95亿美元、3.13亿美元。2021年上半年，其归属于股东的净利润为1.31亿美元，而2020年同期为2.51亿美元。