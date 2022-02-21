海底捞营收增长超四成但录得净亏损

中国火锅连锁巨头海底捞称，集团去年收入预计超过400亿元人民币（85亿新元），同比增长超过40%，但公司仍录得净亏损。

据澎湃新闻报道，海底捞（2月21日）在港交所公告称，预期将于截至2021年12月31日年度录得净亏损约人民币38亿元至人民币45亿元。

海底捞称，预期亏损主要归因于两方面，一是2021年300余家餐厅关停及餐厅经营业绩下滑等因素导致的处置长期资产的一次性损失、减值损失等合计约人民币33亿元至人民币39亿元。二是全球持续变化和反复的疫情，2020年、2021年门店网络快速扩张以及本公司内部管理问题等对海底捞餐厅经营状况带来的冲击。

公告称：“特别是在2021年下半年，我们的餐厅运营受到全球区域性的疫情暴发和公共卫生管控措施的显著影响，导致海底捞餐厅2021年下半年的经营业绩较2020年同期相比出现下滑。海外门店2021年出现亏损加剧的情况。”

海底捞进一步称，该集团一直密切关注市场状况并调整商业策略及运作以减少负面影响。为提升本集团营运表现，海底捞于2021年11月推行“啄木鸟计划”，由公司执行董事兼副首席执行官杨利娟领导。

海底捞说：“本集团亦实施积极措施控制租金及其他运营成本，严谨管理运营资金并运用信贷融资和股本融资手段，确保现金流稳健及现金状况良好。”