谭耀宗《环时》撰文：港府应对疫情措手不及出现漏洞

中国全国人大常委谭耀宗在《环球时报》撰文，指香港特区政府在应对第五波疫情时措手不及，出现漏洞。

《环球时报》今天（2月21日）刊登谭耀宗题为《背靠祖国支持，香港同心抗疫》的文章。谭耀宗称，由于香港的疫情在过去一段时间有明显缓和的迹象，特区政府和社会各界普遍都有所松懈。因此，这次疫情突然再次升温，特区政府反应的确有些措手不及，并出现了一些不必要的混乱。

他说，不得不承认香港的防疫抗疫工作存在漏洞，以及多项现行的对策还未能跟上需要。例如核酸检测能力不足、轮候时间过长，市民接受检测后等候检测结果时间过长；小区隔离和医院床位严重不足，初步确诊个案未能得到及时适当的照顾；缺乏快速抗原检测包等医疗物资，以及缺乏足够多的防疫专家和医护工作人员等等。

文章写道，为了尽快切断病毒传播链，香港目前最急切的是要从源头做好检测工作，及早发现并追踪到感染者，给他们提供必要的医学治疗和实施必要的隔离措施。谭耀宗希望特区政府及全体公务员能虚心地向大陆学习，借鉴成熟的抗疫经验。

谭耀宗说，第五波疫情来势汹汹，当前是香港抗疫两年多来最严峻的时刻。特区政府表态“已进入全面作战状态”。他认为，有国家作强大的后盾，只要同心抗疫、团结一致，香港必能战胜当前的疫情。