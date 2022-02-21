蓬佩奥下月初访台将见蔡英文

美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）将于3月2日至5日访问台湾，期间将与台湾总统蔡英文见面。

据台湾外交部官网今天（21日）公布的最新消息，蓬佩奥还会接受台湾副总统赖清德款宴、拜会立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮。

蓬佩奥也将应远景基金会邀请于3月4日出席演讲活动，并与台湾政、商、学等各界人士交流互动。

台湾外交部称，蓬佩奥在任内促成特朗普政府多次对台军售、解密美国对台湾的“六项保证”相关文件、宣布撤销台美交往限制等。

台湾外交部并称，蓬佩奥来访充分展现美国两党一致对台湾坚若磐石的支持，以及台美全方位伙伴关系的紧密友好。

现年58岁的蓬佩奥曾任美国陆军军官、联邦众议员和中情局局长等职，他在2018年4月至2021年1月担任特朗普政府的国务卿。特朗普下台后，蓬佩奥在哈德逊研究所担任高级研究员。

在担任美国国务卿期间，蓬佩奥屡次发表刺激中国大陆的言论，包括称中共不等于中国人民、北京对维吾尔人实施种族清洗、台湾一直不是中国的一部分、中共残酷压迫港人、中国政府掩盖冠病疫情暴发等。

在去年1月20日美国新任总统拜登宣誓就职的同一天，中国宣布制裁特朗普政府的28位前内阁要员，其中就包括蓬佩奥。中国外交部指责这28人“出于一己政治私利和对华偏见仇恨，罔顾中美两国人民的利益，策划、推动实施了一系列疯狂的行径，严重干涉中国内政、损害了中国的利益、伤害了中国人民的感情，也严重破坏了中美关系。”