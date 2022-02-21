彭博：中国半数省市预计今年公共财政收入增速将腰斩

中国今年财政政策继续定调为“积极”，但面对经济下行、楼市低迷及新的减税降费政策的压力，各地方政府在制定预算时，对今年财政收入形势的预期较去年明显趋向恶化，即使经济发达地区也未幸免。

据彭博社报道，至上周末，中国已有至少30个省区市公布2022年预算草案。其中15个地方预计一般公共预算收入增速较去年实际完成水平“腰斩”甚至更低。

一般公共预算收入主要来自税收。彭博社的报道称，地方政府的悲观预测，一方面基于对经济增长形势整体不乐观，一方面也考虑到为应对经济下行，今年减税降费力度可能加码并造成财政减收。

“今年中国整体经济环境不好，无论发达省份还是欠发达地区都面临很大的压力。”中国财政学会绩效管理研究专委会副主任委员张依群接受彭博电话采访时预计，今年财政短收的严重程度可能超过历年，全国预算收入尽可能持平或微增，不排除可能负增长。

彭博并汇总各地2022年政府性基金预算发现，有17个省市基金预算收入增速为负，其中四川逾50%的降幅全国最大，江西以37%的降幅紧随其后。政府性基金收入主要来自土地出让收入等，可见地方政府对今年土地拍卖市场的悲观预期。

今年面对收入逆风的省市不仅限于传统欠发达地区，富裕省市减收压力一样惊人。一般公共预算收入增速较去年实际水平腰斩的省市中包括北京、江苏、浙江等地，而政府性基金预算收入由正转负，且跌幅高达两成左右的地区中，也包括北京及江浙沪这样发达地区。

一些地方政府可能不得不依靠中央政府的转移支付来满足基本支出。以西藏为例，今年预计获得的中央补助为其自身收入的逾8倍。张依群预计，为了支持地方，预计今年中央转移支付规模有望超过历年水平，达到历史最高。

不过各地争取中央转移支付的竞争也日益激烈。青海在其预算报告中称，中央持续规范财政转移支付政策和分配办法，逐步加大因素法和竞争性分配，增大了当地向中央争取更多补助的难度。

彭博社的报道称，财政收入预期疲弱可能会对积极财政的力度形成掣肘。正如穆迪高级分析师Jack Yuan所言，土地出让收入减少肯定会令地方整体收入承压，并可能限制其投资于基建的资金规模。

不过，业内人士认为，今年积极财政的力度可能并不会因为收入承压而大打折扣。财政有望从减收和增支两方面托底经济。一方面，地方一般公共预算收入增速放慢是考虑了减税降费的因素，税收优惠、税收延期等政策本身就是财政扶持实体经济的重要手段。另一方面，业内预计今年财政支出规模不会少，稳增长力度不会低。

“由于去年财政执行力度不足，估计有2.5万亿（人民币，约5300亿新元）现金没有用完，即使今年发债规模不变甚至低于去年，财政支出也能快速增长。”渣打银行大中华及北亚首席经济学家丁爽接受彭博电话采访时表示，“以政府性基金增长为例，即使收入小幅负增长，支出增速也可达到10%以上。”

“财政收支形势依然严峻，面临的挑战很大。”包括浙江在内的多省市在其预算报告中表示，2022年在财政支出方面，稳经济、保民生、扩大基础设施投资等重点领域支出仍需要加强保障。

标普全球评级资深董事朱素徵接受彭博采访时预计，今年中国地方政府包括自身收入和中央转移支付在内的总收入或较总支出低约16%，该比例接近受疫情重创的2020年的历史最高水平。