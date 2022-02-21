台湾今起开放进口福岛食品

台湾卫福部食药署今天（21日）发布公告说，福岛食品开放进口即日起生效。

据台湾卫福部网站，卫福部称，政府以“回归科学检验、比国际标准更严格、为食安把关”三原则，及“‘禁止特定地区进口’改为‘禁止特定品项进口’、针对具风险品项，要求提供双证(辐射证明及产地证明)、福岛等五县食品于边境逐批检验”三配套，积极建立完整食安管理，维护民众饮食安全。

台卫福部称，将持续把关并依据产品风险及“食品及相关产品输入查验办法”相关规定，于边境查验符合规定者，才能输入；查验不符合规定者，一律退运或销毁，不会流入市场，确保输入食品安全。

另据联合新闻网报道，台湾行政院长苏贞昌今天上午出席一场工具机联展时说，政府将比国际标准更严格地规范相关产品，并一定会按照严谨程序处理把关，吁请民众放心。

苏贞昌说，跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）的会员国都已允许福岛食品进口，为了经济发展，台湾要走出去与国际进行贸易。他说：“请支持我们一起出去，为加入国际经贸组织努力。”

日本2011年3月11日发生大地震，福岛核电厂辐射外泄，世界许多国家和地区遂禁止福岛周边食品进口，台湾也在其中。台湾行政院2月8日举行“日本食品输入管制措施”记者会，宣布在三原则和三配套下，解除对日本福岛等五县市长达11年的食品解禁。