个别雅培奶粉被召回 中国海关总署提醒立即暂停食用

四名婴儿染菌事件或与雅培（Abbott）产品有关，一款产品有对华出口记录，雅培中国已启动自主召回。中国海关总署提醒，应该立即暂停食用相关奶粉和产品。

中国海关总署总署昨日（20日）称，美国食品和药品监督管理局（FDA）近日正在调查四名婴儿感染克罗诺杆菌和沙门氏菌事件的投诉，四名婴儿均食用了雅培奶粉，品牌包括Similac、Alimentum和EleCare。

雅培全球官网于2月17日宣布召回在美国密歇根州工厂生产的这三个品牌婴儿配方产品。

经海关总署核查，相关产品没有通过一般贸易输华。值得注意的是，没有通过一般贸易输华并不意味着中国消费者就买不到这些产品。海关总署因此提醒消费者，如有通过海淘等非一般贸易渠道购买雅培相关批次婴幼儿配方奶粉，应该立即暂停食用。

然而海关总署称，雅培生产的特医产品Similac HMFortifi喜康宝贝添特殊医学用途婴儿营养补充剂是有对华出口记录的。雅培中国已启动自主召回这款产品。

据央视财经，雅培中国回复询问时表示，此次主动召回的产品中，中国市场涉及婴儿营养补充剂喜康宝贝添，目前天猫、京东的雅培官方旗舰店已经下架这款商品。

作为质检流程的一部分，公司对密歇根州工厂进行了检测，在工厂的非产品接触区域发现了阪崎肠杆菌，但没有证据显示存在沙门氏菌，目前调查仍在进行中。