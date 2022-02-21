中国外交部：别贴标签 摘下有色眼镜客观看待中俄合作

中国外交部发言人汪文斌今天（21日）在例行外交部发布会上说，应该避免动辄给别国贴标签，希望有关方面摘下有色眼镜，摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观看待中俄关系和两国合作。

根据中国外交部官网，有记者提问，在上周末的慕尼黑安全会议上，少数西方国家的领导人称，中国选择支持俄罗斯在北约问题上的立场，显示出中俄两国试图用新的全球秩序来取代现有的国际秩序。

汪文斌强调，中俄作为联合国安理会常任理事国和负责任的大国，始终致力于推动构建新型国际关系和人类命运共同体，始终带头讲平等、讲诚信、讲合作、讲守法，始终坚持不结盟、不对抗、不针对第三方。

他希望有关方面摘下有色眼镜，摒弃冷战思维和意识形态偏见，客观看待中俄关系和两国合作，认清时代发展的主流大势。

他也说，应该避免动辄给别国贴标签，煽动对立和对抗。

汪文斌在记者会上重申了中国国务委员兼外长王毅的立场。王毅在慕尼黑安全会议上回答相关问题时说，冷战早已结束，北约作为当年冷战的产物，应该审时度势，作出必要调整。如果北约一味东扩，是否有利于维护欧洲的和平稳定，是否有利于实现欧洲长治久安，这是一个值得欧洲朋友认真思考的问题。

王毅周六（2月19日）以视讯方式参加在德国举行的第58届慕尼黑安全会议时，说乌克兰的主权应该得到“尊重和维护”，也说北约东扩正在破坏欧洲大陆的稳定。

《纽约时报》报道，这是中国涉足欧洲安全事务且明确偏向俄方，公然挑明与美国与其盟友唱反调的最新举措。现任和前任的美欧官员对此感到震惊，他们指中俄之间几乎已达成了足以重新调整世界秩序的互不侵犯条约。

五角大楼发言人柯比上周表示，美国政府正在留意中国和俄罗斯之间“迅速发展的关系”。他说，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平2月初在北京会晤时发表的联合声明，表明中国支持普京在乌克兰周边的军事集结。中国对俄方行动的默许高度令人震惊，使得欧洲的安全形势变得更不稳定。

欧盟委员会主席冯德莱恩2月19日在慕尼黑说：“他们寻求的新时代，是取代现有的国际秩序”，她指中俄“更喜欢强者统治而非法治，恐吓而非自决，胁迫而非合作。”