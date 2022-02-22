台媒：朱立伦笑称国民党应该改名“内斗党”

台湾媒体披露，国民党主席朱立伦昨天（21日）在一个党内活动上笑称，国民党应该改名“内斗党”，并指现在想2024年总统选举的人士都是党内败类。

据台湾联合新闻网报道，国民党昨天举办“2022党务干部共识营”北区场，朱立伦在活动上发挥演讲魅力获得满堂彩。报道引述转述内容称，朱立伦开玩笑说：“国民党应该改名内斗党，全世界最有名的内斗党就叫中国国民党，最喜欢内斗。”不过，他也承认这是一个耻辱，也一定要改，国民党内斗民进党最高兴；过去在中国大陆时代，国民党是内斗垮，在台湾失去政权，也是因为内斗，现在都在野了还要斗。

朱立伦也说，前总统蒋经国最重视年轻人，可是上周三在中常会时，现场竟然有人提议应该把50岁、60岁以下的都算年轻人。朱立伦直言，这不是打国民党最大的脸吗？国民党为什么会沦落到50岁、60岁还有机会出来受到支持和鼓励？

朱立伦认为，给年轻人加权有人不满，但这没办法，一个政党应该一代接一代，而且只要表现好的现任可以由党团推荐，提名办法有保障现任，多的那一席当然要给年轻人机会。他以自己40岁当桃园县长为例，强调国民党还不给40岁以下年轻人参选议员、乡政代表和里长，那党就没机会了。

他强调，永远要给年轻人机会，这是国民党坚持到底的第一条路线，呼吁党员团结。

有地方党工在活动上要求朱立伦对2024表态。朱立伦回应时说，民进党是看到猎物一起打下来再来抢，国民党是看到猎物就先互砍再来抢，直言现在想2024的都是党内败类。他强调，2022没有赢，就没有2024，所以不用去想2022失败之后谁要去接下这个位子。