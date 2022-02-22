欧盟：中俄尝试重新定义战后国际秩序

乌克兰局势一触即发，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利警告称，中俄正进行前所未有的合作，尝试重新定义战后国际秩序，破坏民主、多边主义和人权，他呼吁各国须对此保持警惕。

据欧盟对外事务部于官网发布的演讲稿，博雷利于德国时间周日（20日）在德国慕尼黑安全会议上说，中俄本月4日发表的联合声明是两国长久以来对抗现有国际秩序运动的高峰，是一个审查世界秩序、具有明显修正主义的宣言，中国和俄罗斯正重新定义民主和人权等国际秩序的核心原则。

博雷利说，乌克兰危机的结果，将决定二战以来以联合国、国际法、普世人权为基础的多边主义成就能否延续，或者将被强权划分势力范围和修正过的人权观取代。

博雷利称，中俄两国提出替代的治理方式，发动人权普遍性的战争，以尝试动摇第三国。重新定义民主主义是两国修正主义运动中的一个重要板块，他们谈到了“真正的民主”、强调要推进“适合本国国情的民主”，这些添加修饰性的“民主”让人们想起苏联曾经常强调的“人民民主”。

他强调，这不是语义上的讨论，而是政治问题，包括中国和俄罗斯在内的专制国家尝试将个人权利概念相对化，使其受到地域和文化的限制，因此国际组织常常就这些国家的人权问题进行争论。

博雷利认为，中俄想回到帝国之间斗争的19世纪，两国也变得越来越自信，想要回到他们过去的旧帝国。然而，现在是21世纪，人类已从20世纪得到教训。

他最后强调，主权平等和认同人权是联合国等多边组织的基础，拿掉人权只剩下主权，等于放弃战后75年来的努力。他呼吁在场西方各国领袖，对中俄国重新定义民主人权提高警觉并起身反抗。

据香港《南华早报》报道，欧盟执委会主席冯德莱恩也发出类似的警告称，中俄的联合公报“公然试图改写国际体系的规则”，他们正寻求一个新时代，以取代现有的国际秩序，“宁愿选择强者统治而非法治、恐吓而非自决、胁迫而非合作”。