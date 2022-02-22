民众党支持度再升高 游盈隆：国民党前景堪忧

台湾民意基金会今天公布最新民调显示，政党支持度部分，民主进步党为29.2%、台湾民众党16.2%、国民党15%、时代力量5.5%、台湾基进4% 、其他政党合计1.6%。台湾民意基金会董事长游盈隆说，国民党在政党支持度再度被民众党超车，对一个民意支持已显薄弱的在野党明显构成重伤害，前景堪忧。

据联合网报道，游盈隆说，民进党接连两个月社会支持有下滑现象，虽然幅度都不大，但这些现象若和四大公投巧胜国民党，中二补选强压地头蛇赢回一席，以及强势让万华中正区罢昶流产等表现摆在一起，似乎并不相榇。

游盈隆说，从短期因素看，比较可能是台湾总统蔡英文推崇昔日威权统治者蒋经国“反共保台”功绩，刻意不提威权统治伤害，对党造成伤害。此外，民进党政府被形势所迫，不惜得罪主流民意，选择在此时开放日本福岛食品进口，也让民进党社会支持不进反退。

游盈隆指出，民众党再度超过国民党，恐怕非领导阶层所能预期，但国民党与民众党社会支持基础相当程度重叠，当支持者对国民党失望时，会“由蓝转白”改支持民众党，而且很可能以年轻、高学历、浅蓝为主。数据就显示，民众党在20到44岁年龄层支持度遥遥领先国民党，而国民党在45岁以上年龄层大幅领先民众党。

游盈隆说，国民党接连两个月社会支持减弱，累计4.6个百分点，15%是自2016年7月以来史上第三低，如何在这么单薄的社会支持基础上，迎战已经到来的2022年九合一地方选举，和气焰高张、复仇心切的民进党一争高下，令人好奇。

台湾民意基金会去年10月底的民调曾显示，民众党的支持率首度超越国民党，成为第二大党。