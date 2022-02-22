【视频】钟南山为港人打气：不会容忍自然感染致大量长者死亡

中国防疫专家钟南山以粤语录制视频为港人打气，并说大陆和港府不会容忍自然感染导致大量的长者死亡，因此其政策仍然是争取动态清零。

据香港01今天（2月22日）报道，钟南山在视频中对香港政府的冠病抗疫行动及措施表示肯定，之后指出1月5日香港发生奥密克戎变种毒株疫情以来，粗略计算已有近6万人患病，至少75人死亡，对经济及社会造成极大冲击。

钟南山分析，与其他病毒株比较，奥密克戎患病症状较轻，死亡率较低，接近季节性流行性感冒，呼吁民众不用过于担忧；但奥密克戎的危害性远远大于流感，一是传染性强，二是尽管死亡率较低，但若60岁以上群组大批感染，死亡率会明显增加。

要遏止香港疫情，钟南山认为，预防传播是关键，如果是密切接触者，要定时增加快速检测，如果发现阳性，立即和医疗部门联系。

钟南山说：“当前最重要的是要将患者和健康的人分开，已确诊者不宜居家，要另行隔离，目前在香港有些困难。”

据他了解，特区政府及中央政府正加速在竹篙湾、启德码头等地建立方舱医院，如果必要甚至体育馆、会展中心都需要考虑，“能够切断这个环节，对香港尽快地控制疫情极为关键。”重症病人及时住院，他建议最好办法是集中在某家医院，以便于管理及救治。

钟南山强调，香港的长者必须接种第三剂疫苗，才可以明显降低病死率，并说与西方一些国家不同的是，大陆和香港对待冠病的指导思想是“生命至上，健康至上”。

钟南山促请港府储备治疗药物，如美国的Paxlovid、中国大陆BRII 196-198抗体、某些经循证医学证实有效的中成药，因这对于减轻症状、缩短疗程、减少重症的发生率是有效的。

他说：“我已和有关的企业及厂家联系过，希望他们对香港给予更大的支持，得到企业积极肯定的回应，表示一定最大力度配合支持香港的抗疫需求。”