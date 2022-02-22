恐慌情绪拉崩港股中概互联 腾讯开盘跌2%

虽然今年以来中国在互联网政策积极信号与正面信息频现，但各项监管措施仍未完全落地，监管依然是最大的不确定性。消息面上一则雪球某用户发布的“腾讯将被重锤”的未经验证的消息，直接带动市场恐慌情绪蔓延。

据第一财经报道，港股22日开盘，腾讯控股、持续昨日跌势，截至发稿，腾讯股价436.4港元（75.36新元），跌2.02%。昨日，腾讯控股低开低走，午后出现两波跳水，尾盘闪崩超6%。

昨日收盘恒生科技指数大跌2.92％，腾讯控股跌5.53％，阿里巴巴下跌4.44%，快手跌超7％，哔哩哔哩跌超9％，心动公司跌超11％，A股三七互娱收盘跌6.46％。

雪球用户所谓“腾讯被重锤”消息后，网端再传出政策层面将出台对游戏版号与游戏内容题材等方面的限制，如不允许涉及废土、娘化男性、无政府主义、耽美等题材。针对市场层面对该部分的担忧，国家新闻出版署相关部门人士表示：暂无明确回应，可以关注官网公告信息，但目前仍在正常接收游戏公司的版号申请。

虽然消息面上目前主要是未被证实的猜测，但游戏行业近年来的确面临着来自版号层面的限制。自2021年7月22日以来，新闻出版总署已连续七个月未发布游戏版号。2021年游戏版号累计发放数量755个，为2020年全年版号发放的54％，为2019年全年版本发放的48％。

一位游戏行业人士说，目前申请版号的渠道是一直通畅的，只是暂时没有发出。另外此前政协会议对游戏产业已做定性，不会彻底关掉，但需要进行规范发展。其中的重点工作将是游戏防沉迷、未成年人保护、内容合规、价值导向正确等方面。

华兴证券（香港）首席经济学家庞溟分析说，最近港股新经济板块无论哪个行业，都比较缺乏量能，来自增量资金的支持比较少。投资者对疫情零星爆发、消费疲弱、美联储加息预期、地缘政治风险等因素的忧虑，对情绪或者资金流都有影响。

庞溟说，但监管依然是最大的不确定性，虽然今年以来互联网政策积极信号与正面信息频现，但各项监管措施仍未完全落地，华兴认为对资本的有效监管将继续依法加强，直接导致市场信心依然脆弱，投资者情绪扭转比预期慢，受各种负面信息影响的敏感度较高。

