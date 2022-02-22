正荣地产提议置换到期票据 否则考虑债务重组

中资房企正荣地产提议置换五只2022年到期票据，称可能没有足够的资源来履行即将到期的债务。

据彭博社报道，港交所公告显示，这些票据分别是3月到期票息5.95%、4月到期票息5.98%，8月到期票息8.70%和9月到期票息6.50%的美元票据，以及6月到期票息7.125%的人民币票据，折合未偿还本金约10.5亿美元（14.15亿新元）；最低接纳金额为未偿还本金额的85%。此外还就另外八只美元票据征求债券持有人同步同意。

交换要约和同意征求将于伦敦时间3月11日下午4点届满。公司上周五已公告，内部资金恐不足以偿还3月到期债务，请求债券持有人在其3月5日未能成功赎回2亿美元永续债的情况下，豁免其违约。

最新公告称倘交换要约及同意征求未能成功实行，公司可能无法悉数偿还票据或履行财务承诺；因此“可能考虑进行替代的债务重组行动。”

根据公告，新发行的美元和人民币票据都将于2023年3月6日到期，票面利率为8.0%；交换要约还包括支付应计利息，及每1000美元本金现金偿付10美元或者5美元，人民币债券每10000元（约2000新元）本金现金偿付100元或50元。

2月11日以来，正荣经历了一轮疯狂的股债抛售，起因是有传言称公司不能按计划赎回美元永续债。正荣股债周一续挫至历史低位。穆迪和惠誉最新将其评级再度下调。公司另公告，股东欧宗荣在2月16和17日合计卖出了6,300万股公司股份，持股下降至53.27%。

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周二正荣地产港股一度下跌5.3%。据中国结算披露数据，周一“20正荣02”用于交易所质押式回购交易的标准券折算率自上周五的0.26调降至0.13。中国结算作为中央对手方，每日会对折算率进行调整以控制交易风险，因此折算率的大幅调降多数情况说明相关债券的风险显著上升。