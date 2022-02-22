中国六大银行下调广州房贷利率

中国工商银行等六大银行下调了广州地区的房贷利率。分析认为，类似调整是当前房地产金融市场进一步放松的重要信号。开年以来，中国房贷政策已经呈现大面积松动的迹象。

据中国央视报道，中国工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大家银行从今天起，下调了广州地区房贷利率。

其中，首套房优惠审批利率从此前的LPR+100BP（5.6%）下调至LPR+80BP（5.4%），二套房优惠审批利率从此前的LPR+120BP（5.8%）下调至LPR+100BP（5.6%）。

另据券商中国报道，受此影响，当日A股房地产板块应声而涨，珠江股份直线拉升涨停，泰禾集团、黑牡丹也收于涨停，南国置业、大悦城涨逾7%，渝开发、广宇集团涨逾5%，信达地产、世联行、国创高新等涨逾4%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，类似调整是当前房地产金融市场进一步放松的重要信号。“2月份利好政策不断，将不断扭转房地产颓废态势，助力市场交易活跃。”

2月21日，广州、苏州陆续传出房贷利率下调消息。其中，六家国有大行从2月21日起同步下调了广州地区房贷利率，首套房优惠审批利率从此前的LPR+100BP（5.6%）下调至LPR+80BP（5.4%），二套房优惠审批利率从此前的LPR+120BP（5.8%）下调至LPR+100BP（5.6%）。

初步测算，贷款200万元、30年期，等额本息还款，首套房贷购房者每个月可以少交月供约250.96元，二套房贷购房者每个月可以少交月供约253.48元。

严跃进认为，类似下调主要与银行额度充裕有关，由于房地产市场尚未恢复到正常的景气度，预计后续还有进一步下调的空间。“受降准和降息等政策影响，房贷市场总体上以持续宽松为导向，银行有动力发放更便宜的贷款资金，客观上也能够激活更多人申请房贷。”

除房贷利率下调外，更为明显的是，开年以来，银行房贷审批、放款已显著提速。

有大行房贷客户经理说：“去年确实不好放，积压的单子比较严重，但年底有了明显好转，今年额度更加充沛，五年期LPR利率下调也刺激了购房需求，所以整个放款周期进一步提速，一般一周放款，最快一两天也可能争取搞定。”

贝壳研究院监测数据亦显示，2022年1月，103个重点城市平均房贷利率和放款周期已恢复到2021年年中的合理水平，其中59城房贷主流利率环比下调。放款周期方面，64个城市放款周期较上个月缩短，4个一线城市银行放款均加快。

这并不意味着银行房贷业务将出现无差别投放。招行即在年初接受调研时说，该行会优先支持首套房以及二套房的刚需需求，“很多应届毕业大学生，优先选择在一二线城市发展，有买房需求，我们主要针对这部分优质客户。”

招行数据显示，截至2021年9月末，该行按揭贷款存量规模约1.3万亿元（人民币，下同，2761.95亿新元），其中80%以上集中于一二线城市，90%是集中于首套房的客户，9%左右是发放二套房的客户。

据统计，开年以来，已有多地传出房贷首付比例下调的消息。其中包括公积金首付比例下调的北海、自贡、南宁，以及商业贷款下调首付比例的山东菏泽、重庆、江西赣州、佛山等地。

市场分析人士认为，降低首付比例的往往是非限购区域，同时是局部市场，说明政策放松需要一个过程，当前非限购区域政策更容易松动，放松也是一个逐渐调整的过程，“这将对市场交易形成较为实质的影响，有利于后续促进房地产市场稳定健康发展。”

在此之前，中央经济工作会议已明确提及，“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。”相关表述也陆续在各地政府报告中出现。

