何晶吁香港年长者接种冠病疫苗

新加坡总理夫人何晶昨天（2月21日）呼吁香港年长者和脆弱群体尽快接种冠病疫苗。

何晶也是淡马锡基金会董事。她昨天在个人面簿账号发文称，年长者尤其应该抛开对特区政府的不信任，搁置他们过往从中国大陆逃到香港的记忆，或者搁置其他对当局不信任的理由。

何晶也呼吁香港年轻人把疫苗接种与政治理念做区隔，搁置与特区政府和中国中央政府之间的分歧，帮忙说服年长者接种疫苗，为他们所爱的人这么做。

她续称，冠病不会因为边界、意识形态或个人焦虑而具有选择性，病毒只会对它能找到的目标下手。越是缺乏保护力的人，病毒的攻击力就越强；年龄每增加五至八岁，重症或死亡风险就增加一倍，80岁的长者所面临风险将是20岁的100倍以上。接种疫苗将有效降低60岁以上的长者免受重症或死亡的风险。

何晶说，对抗冠病是人民为己的过程，政府顶多能做的是提供疫苗，并准备好治疗设施及选项，人民应做对自己有利的事情，也就是接种疫苗。

她说，幸运的是，疫苗的价格远低于核酸检测的费用，让大多数政府能免费提供疫苗。她呼吁港人尽快接种疫苗，不要为时已晚才后悔。

香港疫苗接种率并不高，尤其是年长者的疫苗接种率仍非常低，引起许多专家担忧第五波疫情会让年长者或脆弱群体曝露在危险之中。

香港政府专家顾问、中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌早前说，截止2月12日，香港长者接种疫苗率只有36%，接种两剂疫苗的长者仅25%。