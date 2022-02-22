港年度预算案公布在即 料连续第四年录得赤字

香港特区政府将于周三公布预算案，随着新冠疫情蔓延威胁经济，预计将进一步出现预算赤字。

据彭博社报道，自1月以来，疫情已导致港府实施严格防疫限制措施，包括限制餐厅营业时间和航班禁令等等，经济学家警告称这将给经济增长造成严重影响。

为了支撑经济，预计香港财政司司长陈茂波将保持财政阀门开放，推动政府预算在接下来的一个财年连续第四次出现赤字，这将是近十年来持续保持财政赤字时间最长的一次。

分析师们说，作为有望在5月份香港特首选举中参与角逐的人选之一，陈茂波可能会对企业和消费者祭出更多支持举措，其中可能包括消费券和退税等。不过，鉴于疫情发展的迅猛态势以及随之而来的防疫措施，对于严重依赖旅游和零售支出的香港经济来说，这意味着任何支持举措对于遏制经济下滑都只会产生有限的影响。

法国外贸银行高级经济学家Gary Ng认为，政府支持不会是无限的，也不会永远持续下去，鉴于沉重的财政和社会成本，香港将需要重新考虑当前的疫情策略在中期内是否可持续。

接下来无论谁担任香港特首，都将面临不断黯淡的经济背景。包括摩根士丹利在内的大行已下调了对香港的年度增长预期，惠誉对香港经济前景的预期在其追踪的120个经济体中排名末端。包括彭博经济研究在内的专家预测，继连续两年衰退终于在去年实现反弹后，香港第一季度经济将再度萎缩。

香港经济2019年和2020年接连受到社会动荡和疫情冲击，而当地大部分财政缺口正是因为在此期间对经济提供支撑而造成的。上周，香港立法会批准规模270亿港元（46.66亿新元）的第六轮防疫抗疫基金，使得自2020年以来的总刺激规模达到3200亿港元。

大新银行高级经济学家Gary Wan说，任何额外的纾困措施都更有可能以消费券、退税或费率减免的形式针对公众推出。

陈茂波本月在司长随笔中写道，“面对变种病毒于社区快速蔓延，多个防疫环节都出现严重瓶颈、急需增援。”他还强调了通胀和美联储加息带来的风险，但补充说香港可以管理这些风险。

