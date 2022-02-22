宋楚瑜被曝在瑞信或有1367万瑞士法郎存款

遭外泄的银行资料显示，台湾亲民党主席宋楚瑜曾在瑞士信贷银行拥有最多1367多万瑞士法郎（2011万新元）存款。

非营利组织“有组织犯罪和腐败报告项目”（OCCRP）前天（20日）在网站上公布遭外泄的1万8000多个瑞士信贷银行账号资料，其中包括宋楚瑜的账号。组织披露，宋楚瑜1993年在瑞信开设户头，2010年将户头关闭，并指国民党曾指控宋楚瑜挪用了数百万美元，并将他告上法庭，该控状后来被撤销。

组织也称，法国一名前外交部长曾指宋楚瑜担任国民党秘书长期间，从1991年法台军购案中取得回扣，但宋楚瑜否认这项指控。组织说，目前并没有找到与该指控有关的实际证据。

台湾外交部前部长室主任“口译哥”赵怡翔之后在面簿上引述OCCRP的资料称，宋楚瑜曾被法国前外交部长杜马斯（Roland Dumas）指控从1991年的“拉法叶”采购交易中收取回扣，而该交易是在他担任国民党秘书长时签署的。

赵怡翔写道，宋楚瑜曾自称在美国期间曾在图书馆工作，时薪2.75美元（3.71新元），返台后几乎全期担任公职或党职，并在1993年担任台湾省政府主席，难想像他如何透过正当手段累积到这笔款项。“因此，对于这些款项从何而来，民众当能提出合理质疑。”

赵怡翔呼吁宋楚瑜尽速做出回应，向台湾民众清楚交代他为何在担任公职开设瑞士银行帐号，以及上述存款的由来及去向。

据台湾苹果新闻网报道，台湾在1991年与法国汤姆笙公司签约，以超过25亿美元向法国采购六艘当时具备先进匿踪技术的拉法叶舰，合约订有排佣条款，事后汤姆笙公司被曝出支付台湾已故军火商汪传浦等人约5.2亿美元回扣。