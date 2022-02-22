布林肯与王毅通话 强调维护乌克兰领土完整必要性

中国外长王毅今天（22日）应约同美国国务卿布林肯通电话，布林肯在通话中强调维护乌克兰主权和领土完整的必要性，王毅则称中国将继续按照事情本身的是非曲直，与各方接触。双方还就中美关系交换意见，王毅希望美国重温中美破冰初心，回归理性务实的对华认知。

这是两人一个月内第二次通电话。美国国务院发言人普莱斯在国务院官网公布，布林肯在通话中提到朝鲜课题，以及俄罗斯对乌克兰采取强硬态度的做法。

据中国外交部在官网发布的内容，布林肯通报了美国对当前乌克兰局势的看法和立场，王毅说，中国对乌克兰局势演变表示关注，并强调任何国家的合理安全关切都应得到尊重，联合国宪章的宗旨和原则应当得到维护。

他说，乌克兰问题演变至今，与新明斯克协议迟迟未能有效执行密切相关。中国再次呼吁各方保持克制，认识到落实安全不可分割原则的重要性，通过对话谈判缓和事态，化解分歧。

据中国外交部新闻稿，布林肯也介绍了美朝关系最新情况，王毅称，朝鲜半岛核问题的核心是美朝间的问题，美方应重视朝鲜正当合理关切，采取有实质意义的行动，中方主张美朝直接对话，并将一如既往为促进半岛核问题的解决发挥建设性作用。

中国外交部的新闻稿还说，双方就中美关系交换意见。

王毅认为，当前把握和推进中美关系最重要的就是落实好两国元首达成的共识。中国愿本着相互尊重、和平共处、合作共赢三原则有效管控分歧，稳定中美关系。

王毅批评美国推出所谓新版“印太战略”，公开把中国列为地区首要挑战，还试图把“以台制华”纳入美地区战略，“这明显是在发出对华围堵遏制的错误信号”。

他说，中美有竞争也有合作，不能简单用竞争定义双边关系，并指美国一些官员鼓吹对华进行长期激烈竞争，很可能演变成中美全面对抗。王毅说，中方再次敦促美国以实际行动体现美国总统拜登作出的一系列承诺，不能说一套做一套，言而无信，不知其可。

今年2月28日是中美“上海公报”发表50周年。王毅说，“上海公报”精神对今天的中美关系仍有很强的现实意义。希望美国重温中美破冰初心，回归理性务实的对华认知，共同推动中美关系回到健康稳定发展的正确轨道。

据中国外交部新闻稿，布林肯祝贺北京冬奥会取得成功，中国运动员获得佳绩，并称美国不寻求搞新冷战、不寻求改变中国体制、反对台独、无意同中国冲突对抗。