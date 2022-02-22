中国今年将实施更大规模减税降费

中国财政部部长刘昆今天（22日）说，在去年1.1万亿元（人民币，下同，约2338亿新元）基础上，今年将实施更大规模减税降费。

据中国网报道，刘昆在国新办就财政改革与发展工作举行的发布会上回答记者提问时说，财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续，重点要做好六方面工作，除了实施更大力度减税降费，还要保持适当支出强度，重点支持科技攻关、生态环保、基本民生、区域重大战略、现代农业和国家“十四五”规划重大项目，提高支出精准度。

刘昆说，要合理安排地方政府专项债券，去年底已提前下达了1.46万亿元，1月份完成发行4844亿元，占提前下达限额的1/3，全部用于交通、市政、产业园区基础设施、保障性安居工程等重点领域。

他还提到，要加大中央对地方转移支付。今年中央对地方转移支付特别是一般性转移支付规模将较大幅度增加，继续向困难地区和欠发达地区倾斜，兜牢基层“三保”底线。

同时，要坚持党政机关过紧日子，中央财政带头，继续压减非重点、非刚性支出，地方财政从严从紧，节俭办一切事业；以及严肃财经纪律，加强和改进地方财经秩序，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

对于减税降费是否会影响财政收入的问题，财政部副部长许宏才说，财政部坚持把减税降费作为激发市场主体活力的重要“先手棋”，着力用政府收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”，通过减税降费来推动经济增长，减税降费表面来看是收入在减少，但实质上换来了经济增长和后续财政收入的增加。

他列举几组数据说明，“留住青山，赢得未来“，虽然收入慢、支出压力大，但减税降费会促进经济增长，带来后续财政收入的增加。

刘昆本月18日在中共中央机关报《人民日报》发表题为《不断提升积极财政政策的效能》的文章，称中国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，财政收支矛盾依然明显；要适当确定赤字率，科学安排债务规模，有效防范化解风险。