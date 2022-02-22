调查组：河北衡水桃城中学多项违规 今年初中停招

对于网传河北省衡水市桃城中学“老师体罚、猥亵学生”一事，衡水桃城区联合调查组指出，衡水桃城中学未经认真调查，先后两次在校方信息平台上草率回应社会关切，造成了不良影响，调查组还认定衡水桃中今年年年检不合格，停止今年初中阶段招生。

据桃城融媒报道，衡水桃城区委、区政府成立的调查组通告，针对网传的许某猥亵学生有关言论，公安机关对其在校期间教过的学生及学生家长、多名同事进行了调查走访，未发现许某存在猥亵行为。

调查发现，该校落实“双减”政策不到位，存在违规组织周测、月考和公开考试成绩排名问题。另外，该校存在落实“一科一辅”规定不到位、多征订教辅用书问题，存在学生宿舍单独洗浴刷卡收费问题。

对于食堂食品质量安全问题，调查组称，未发现食品存在质量安全问题，但部分被调查人反映，该校食堂确实存在就餐时间短、排队时间长、保温不到位、菜品较少及价格一度偏高等问题。

调查组随机抽查了该校初中部三个年级441名学生或家长，均表示没有给老师送过礼。但调查组也称，不排除学生或家长出于顾虑不愿提供线索的情况，欢迎学生或家长提供相关线索。

调查还发现，该校有学生或家长反映个别教师在教学管理过程中对待学生有批评过于严厉、罚站、打手心等问题，存在惩戒失当行为。

调查组要求，由桃城区教育局对衡水桃城中学董事会予以警告，责令其作出深刻检查，新学期开学前全面整改到位。责令衡水桃城中学董事会依据董事会章程，对学校管理层作出严肃处理。调查组还认定衡水桃城中学2022年年检不合格，停止2022年初中阶段招生，压减2023年初中阶段招生规模。

此前据澎湃新闻报道，一位自称河北省衡水市桃城中学学生的网友在微博发布长文称，桃城中学存在违规组织考试、老师体罚学生、老师收礼等现象，其目前患有抑郁症和焦虑症，正在办理休学中。该文引发关注后，有网友发帖称该校一老师曾有猥亵学生行为。

桃城中学初中部官方微博16日发布“严正声明”称，有个人抖音、微博及其它客户端发布视频与文章，无中生有，歪曲事实，散布谣言，恶意炒作，诋毁学校声誉，并对学生及家长的客观评论和爱校行为肆意攻击，造成学生心理波动，严重影响了学校正常管理秩序。

声明称，学校高度重视纪律建设和师德师风建设，如有体罚、语罚学生等违纪行为，请拨打学校纪监处电话、校长办电话等，进行正面积极沟通，学校必定逐一调查核实。

衡水市公安局昨天也针对针对网传教师许某涉嫌猥亵他人的情况发布通报，称未发现许某存在猥亵行为，一人涉嫌造谣被采取刑事强制措施，两名未成年人被批评教育。