调查：近九成港中小企业拟投资数码化方案

根据昆士兰保险香港（QBE Hong Kong）发表的最新调查显示，冠病疫情以来，中小企业都在加快数字化步伐，88%的中小企业计划投资数码化方案。

据香港《星岛日报》今天（22日）报道，昆士兰保险香港发表最新的中小企业研究调查。报告指，香港目前有超过34万家中小企业，占有全部业务部门的98%，拥有超过120万的就业人数。而21%的中小企业认为在2021年最大的挑战是如何在客户的消费性开支减少的情况下增加销售额。

昆士兰保险北亚地区行政总裁及亚洲区区域分销主管于蕾称，冠病疫情以来，为满足业务需求，中小企业都在加快数字化步伐，大多数中小企业都利用电子商务进行采购和销售。

报告显示，57%中小企业在过去一年开始使用数字技术，而使用数字技术的三个主要原因是，降低内部成本、保持客户黏性、让企业更有生产力。88%的中小企业打算投资数码化方案，2020年这个比例是75%；而2019年该比例为40%。

中小企业对于网络安全风险的忧虑也在增加，从2020年的24%上升到2021年的43%；拥有针对网络风险的流程或保护措施的中小企，从2020年的77%上升到2021年的81%。

报告显示，中小企业网络风险意识跃升，很多中小企业尝试寻求网络风险保护服务，防止意外欺诈和网络攻击业务中断。购买商业保险的中小企业也随之增加，分别从2020年的27%、32%上升到2021年的29%和37%。而约五分一受访者持有与网上客户诈骗相关的保险，高于2020年的11％。

于蕾称，随著经济的发展和很多不确定因素，中小企业都在寻求保护业务的最佳方式，未来将能看到更多的公司会关注网络保险。