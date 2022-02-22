小鹏汽车部分车型“难产” 车主无奈退订

小鹏P5汽车的部分车型难以生产，有些车主已经组成了一个维权群，在该群中，最早有10月2日下定的车主迄今为止仍未提车。

据第一财经报道，对于无法按时交付产品，小鹏汽车方面对媒体回应称：“当前，已经根据最新的排产计划，梳理了预计有超期风险的客户，接下来将会按照订单顺序分批次通过销售人员一对一地联系客户，了解客户需求，协助有需求的客户完成改配或者退订的手续。”

对于新车交付何时能够重回正轨，小鹏汽车称，会加紧和各级供应链的信息沟通，尽量减少客户的等待时间，此次P5 460车型延期交付给客户带来的不便，深表歉意。有部分车主抱怨，小鹏汽车仅仅说了延迟交车的原因，对于等待数月的车主却没有任何补偿的方案。

这并不是小鹏汽车第一次出现延期交车的情况。2021年12月中旬，多位预定小鹏P7 480车型的车主告诉记者，小鹏汽车出现了无法按时交车的情况。当时小鹏汽车相关人士说，由于受疫情影响，行业面临着磷酸铁锂电池供给紧张，这给小鹏P7 480E/N车型的生产带来了极大的不确定性，造成了480车型无法在订单的预计交付时间内交付，对此小鹏方面深表歉意。

2021年以来，疫情等对汽车供应链造成了极大的影响，“缺芯”已经成为汽车行业皆需要面对的重大问题，包括丰田、本田这样以供应链稳健著称的企业，也因供应链短缺问题出现大面积停产。

在新能源汽车领域，2021年中国国内新能源乘用车销量达到289.9万辆，同比增长169.1%。某自主车企高管告诉记者：“都知道新能源汽车要增长，但是没想到增长这么快。”

在市场增长速度超出预期的情况下，作为新能源汽车核心零部件的动力电池出现了短缺和涨价的情况。伴随上游零部件的短缺和成本上涨，新能源汽车产品等车和涨价已经成为一种较为普遍的现象。

近期，记者走访上海多家新能源汽车4S店时发现，多个品牌的产品提车周期已经超过10周，部分热门车型甚至需要等待4至5个月的时间才能够提车。比亚迪、广汽埃安、长城欧拉、吉利几何等品牌的热门车型提车周期均超过3个月，特斯拉官网显示，目前Model Y和Model 3车型提车周期均长达12至16周。

对于交付周期长达数月的原因，多位销售告诉记者，目前芯片和电池的供应依旧紧张，厂家也是“等米下锅”。

广发证券研报显示，未来数年全球动力电池均处于供给紧张状态，即考虑了每年新增扩产的动态产能，2022年全球动力电池依旧会出现30GWh的缺口。SNE Research预测 ，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh，缺口约18%。到2025年，这一缺口将扩大到约40%。

由于2022年新能源补贴进一步退坡以及原材料价格上涨，新能源车纷纷涨价。今年1月11日，小鹏全系车型上调了售价，平均涨幅在5000元左右。

