港大教授担心奥密克戎变异株是否再变异

香港大学儿童及青少年科学系讲座教授刘宇隆说，香港过去10天内， 有三名5岁以下儿童感染冠病离世， 这些儿童都出现急性脑炎的情况，担心奥密克戎亚型变异株BA.2是否再出现变异。

综合据香港电台网站和东网报道，香港昨天（21日）新增7533起冠病确诊病例， 为单日新高，累计6万0363起；另外新增16起死例， 包括一名11个月大女婴，为香港迄今最年幼的过世冠病患者。

刘宇隆今早在香港电台节目上说， 儿童冠病死例接二连三出现急性脑炎的情况令人担忧。他与中国大陆赴港的专家分析过这三起个案， 发现患者都有脑水肿、急性脑炎、上呼吸感染等情况。 他估计，这可能跟这些儿童没有接种疫苗有关， 加上过去一段时间儿童没有上学，保护力可能因没有接触到病毒而受到影响，也可能是与先天免疫功能缺陷有关。他也说， 冠病可以影响到很多器官，而不只是影响到肺部。

身兼疫苗可预防疾病科学委员会主席的刘宇隆认为， 港府需要再加大力度推动接种疫苗，并建议将接种第二和第三剂疫苗的间隔时间缩短至两个月。

玛嘉烈医院儿童传染病科顾问医生关日华则在香港商台节目上认为，病童死亡的情况不寻常， 过去四波疫情都没有这种情况，会交由专责小组调查原因， 包括搜集数据、死者是否有病史及自身免疫问题等。关日华也说， 11个月大女婴死亡相信是由病毒所致， 但是否因奥密克戎或自身的问题引起并发症，则有待调查。